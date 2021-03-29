Джамала вместе с сыновьями и любимым снялись в чувственном клипе

Джамала выпустила клип, в котором сняла своих детей и мужа. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Исполнительница 37-летняя Джамала представила видеоработу на песню "Верю в тебя". Эта композиция входит в ее недавно представленный альбом "Мы". Клип опубликовали на официальном YouTube-канале певицы.

О премьере звезда сообщила в Instagram. В заметке она также отметила, что впервые показала семью: мужа 29-летнего Сеита-Бекира Сулейманова, сыновей 3-летнего Эмира-Рахмана и 9-месячного Селима-Гирея.

"Эта песня про веру в детей, которые обязательно должны стать хорошими людьми, когда вырастут. А еще она о вере в себя, потому что все мы немного дети. Сложно было снять видео на песню, которой ты сказала уже все, что думаешь и чувствуешь. Аня Копылова (режиссер видеоработы. - Gazeta.ua) предложила замечательную идею: в видео рассказать об отцовстве. Ведь в жизни уже редко встретишь разделение на только мужские или чисто женские профессии, а вот по поводу распределения ролей в воспитании детей до сих пор существуют стереотипы. Мы решили показать реальных родителей, которые проводят время с детьми.

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А еще впервые показана моя семья и мой типичный день: встречи в офисе, репетиция, теплый вечер с родными - мужем и сыновьями. Мы пытались показать реальную жизнь без купюр", - написала Джамала.

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Джамала презентовала альбом "Мы". Она рассказала, что вдохновило ее на создание нового альбома. В альбом вошли композиции "Вірю в тебе", "Вдячна", "Ми", "Сила", "Вогонь і вода", "Загадка", "Кохаю", а также Like a Hero - англоязычный вариант саундтрека к фильму "Цена правды".