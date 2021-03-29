Джамала вместе с сыновьями и любимым снялись в чувственном клипе

 
Ексклюзивы
1/5
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 45
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 108
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 126
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 414
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2754
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 405
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 315
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1134
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 747
Фото
Все фото
3
3
3
4
4
Рэпер Lil Nas X выпустил &quot;сатанинские кроссовки&quot; с человеческой кровью
Рэпер Lil Nas X выпустил "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью
62-летняя Мадонна сверкнула сексуальными формами в очень откровенном белье
62-летняя Мадонна сверкнула сексуальными формами в очень откровенном белье
Леся Никитюк похвасталась соблазнительными фото с отдыха
Леся Никитюк похвасталась соблазнительными фото с отдыха
Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне
Анна Саливанчук поразила изысканной фотосессией на коне
И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
И играет, и позирует: сексуальный украинский баскетболист попал на обложку Playboy
Видео
Все видео
Джамала вместе с сыновьями и любимым снялись в чувственном клипе
Джамала вместе с сыновьями и любимым снялись в чувственном клипе
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
"Вона знає" - Бабкин посвятил композицию жене
Волосы из проводов: Сергей Бабкин кардинально изменил прическу
Волосы из проводов: Сергей Бабкин кардинально изменил прическу
"Я не 911" - экс-участница "Неангелов" выпустила сольную песню
"Я не 911" - экс-участница "Неангелов" выпустила сольную песню
Интервью
1/5
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 54
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 405
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1134
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 405
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 450
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 648
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 14:23

Джамала вместе с сыновьями и любимым снялись в чувственном клипе

  Комментировать
Джамала вместе с сыновьями и любимым снялись в чувственном клипе
Джамала выпустила клип, в котором сняла своих детей и мужа. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Исполнительница 37-летняя Джамала представила видеоработу на песню "Верю в тебя". Эта композиция входит в ее недавно представленный альбом "Мы". Клип опубликовали на официальном YouTube-канале певицы.

О премьере звезда сообщила в Instagram. В заметке она также отметила, что впервые показала семью: мужа 29-летнего Сеита-Бекира Сулейманова, сыновей 3-летнего Эмира-Рахмана и 9-месячного Селима-Гирея.

"Эта песня про веру в детей, которые обязательно должны стать хорошими людьми, когда вырастут. А еще она о вере в себя, потому что все мы немного дети. Сложно было снять видео на песню, которой ты сказала уже все, что думаешь и чувствуешь. Аня Копылова (режиссер видеоработы. - Gazeta.ua) предложила замечательную идею: в видео рассказать об отцовстве. Ведь в жизни уже редко встретишь разделение на только мужские или чисто женские профессии, а вот по поводу распределения ролей в воспитании детей до сих пор существуют стереотипы. Мы решили показать реальных родителей, которые проводят время с детьми.

А еще впервые показана моя семья и мой типичный день: встречи в офисе, репетиция, теплый вечер с родными - мужем и сыновьями. Мы пытались показать реальную жизнь без купюр", - написала Джамала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дан Балан представил клип с экс-подопечной с "Голоса страны"

Джамала презентовала альбом "Мы". Она рассказала, что вдохновило ее на создание нового альбома. В альбом вошли композиции "Вірю в тебе", "Вдячна", "Ми", "Сила", "Вогонь і вода", "Загадка", "Кохаю", а также Like a Hero - англоязычный вариант саундтрека к фильму "Цена правды".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джамала вместе с сыновьями и любимым снялись в чувственном клипе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

В воздух поднялся первый гидроплан

Украинское оружие больше не будут поставлять оккупантам

Президент США принял украинского путешественника

Открыли самый длинный мост Европы

Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света

Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии

В США опубликовали важный репортаж из украинских сел

Умерла девушка, которую изнасиловали, душили и подожгли в куче мусора

Самое читаемое
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
15
 3 Просмотров: 9477
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 8244
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО Просмотров: 5130
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 4383
Легенду киевского &quot;Динамо&quot; госпитализировали. Ему тяжело ходить
Легенду киевского "Динамо" госпитализировали. Ему тяжело ходить Просмотров: 4347
Знаменитости
Рэпер Lil Nas X выпустил "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью
Рэпер Lil Nas X выпустил "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью
3
 Просмотров: 126
"Вынашивали, как ребенка": Шеф "Адской кухни" рассказал, как открывал ресторан
"Вынашивали, как ребенка": Шеф "Адской кухни" рассказал, как открывал ресторан
 Просмотров: 90
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
 Просмотров: 252
62-летняя Мадонна сверкнула сексуальными формами в очень откровенном белье
62-летняя Мадонна сверкнула сексуальными формами в очень откровенном белье
3
 Просмотров: 2520
Леся Никитюк похвасталась соблазнительными фото с отдыха
Леся Никитюк похвасталась соблазнительными фото с отдыха
3
 Просмотров: 2143
Больше всего комментируют
7
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
4
Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент
4
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
3
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
Голосов: 42792
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть