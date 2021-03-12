Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 423
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 837
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 10251
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 234
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 306
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1998
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1017
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1656
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1593
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
7
3
5
5
Для Playboy. Украинский фотограф в корсете очаровала пышными формами
Для Playboy. Украинский фотограф в корсете очаровала пышными формами
Кардашьян показала, как выглядела в 21
Кардашьян показала, как выглядела в 21
Хэлли Берри очаровала стройной фигурой в роскошном наряде
Хэлли Берри очаровала стройной фигурой в роскошном наряде
&quot;Пытаются стереть из истории&quot;. Как сейчас выглядит дом, где убили наркобарона Эскобара
"Пытаются стереть из истории". Как сейчас выглядит дом, где убили наркобарона Эскобара
&quot;Зарабатываю себе на помады&quot;. Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
"Зарабатываю себе на помады". Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
Видео
Все видео
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"
Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
Элитный дом Каменских и Потапа показали с неба
Элитный дом Каменских и Потапа показали с неба
Шоптенко в мини-платье устроила зажигательные танцы на кухне
Шоптенко в мини-платье устроила зажигательные танцы на кухне
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 468
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1989
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 162
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 18
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
пятница, 12 марта 2021 16:12

Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"

  Комментировать
Джамала затронула личные темы в новом альбоме &quot;Мы&quot;
В альбом вошли композиции "Верю в тебя", "Вдячна", "Мы" и другие. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица крымскотатарского происхождения 37-летняя Джамала презентовала новый альбом "Мы".

Певица рассказала, что вдохновило ее на создание нового альбома в Facebook.

"Это особенный для меня альбом. И не только потому, что в нем поднимаются личные темы, а еще и потому, что он вдохновлен людьми, нашими с вами чувствами. Лейтмотив практически всех композиций - нужно быть благодарными, верить в себя, верить в своих детей, чтобы из них могли вырасти настоящие люди. Чтобы полюбить себя, нужно иметь силу, которая и есть у нас внутри. Но мы постоянно слушаем других, словно кто-то может лучше знать, как нам жить. Конечно, есть в альбоме и другие эмоции, немного легкомыслия и даже капелька разочарования", - написала Джамала.

В альбом вошли композиции "Вірю в тебе", "Вдячна", "Ми", "Сила", "Вогонь і вода", "Загадка", "Кохаю", а также Like a Hero - англоязычный вариант саундтрека к фильму "Цена правды".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа Go_A изменила текст песни для Евровидения

28 февраля Джамала выпустила клип на песню из нового альбома "Вдячна". Основной посыл песни - нужно быть благодарными за каждый прожитый день.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

656 лет назад основали ведущий университет Европы

Тотальный карантин: закрыли парки, школы и междугороднее сообщение

Владимир Ященко мог прыгать в высоту на 2,5 м

Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя

Землетрясение разрушило город

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 187110
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 73148
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 14967
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
 Просмотров: 12222
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
 Просмотров: 10242
Знаменитости
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Tayanna представила ремикс интимного сингла
 Просмотров: 36
Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
Эротические танцы и шпагат. MARUV представила сексуальный клип
 Просмотров: 252
Элитный дом Каменских и Потапа показали с неба
Элитный дом Каменских и Потапа показали с неба
 Просмотров: 1134
Для Playboy. Украинский фотограф в корсете очаровала пышными формами
Для Playboy. Украинский фотограф в корсете очаровала пышными формами
5
 Просмотров: 2340
"Надо готовить их к поражениям". Педан поделился правилами воспитания детей
"Надо готовить их к поражениям". Педан поделился правилами воспитания детей Просмотров: 45
Больше всего комментируют
3
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
2
Трогательная история: мужчина спас четвероногих с тонущего судна
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 42720
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть