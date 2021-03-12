Джамала затронула личные темы в новом альбоме "Мы"

В альбом вошли композиции "Верю в тебя", "Вдячна", "Мы" и другие. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица крымскотатарского происхождения 37-летняя Джамала презентовала новый альбом "Мы".

Певица рассказала, что вдохновило ее на создание нового альбома в Facebook.

"Это особенный для меня альбом. И не только потому, что в нем поднимаются личные темы, а еще и потому, что он вдохновлен людьми, нашими с вами чувствами. Лейтмотив практически всех композиций - нужно быть благодарными, верить в себя, верить в своих детей, чтобы из них могли вырасти настоящие люди. Чтобы полюбить себя, нужно иметь силу, которая и есть у нас внутри. Но мы постоянно слушаем других, словно кто-то может лучше знать, как нам жить. Конечно, есть в альбоме и другие эмоции, немного легкомыслия и даже капелька разочарования", - написала Джамала.

В альбом вошли композиции "Вірю в тебе", "Вдячна", "Ми", "Сила", "Вогонь і вода", "Загадка", "Кохаю", а также Like a Hero - англоязычный вариант саундтрека к фильму "Цена правды".

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28 февраля Джамала выпустила клип на песню из нового альбома "Вдячна". Основной посыл песни - нужно быть благодарными за каждый прожитый день.