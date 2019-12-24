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вторник, 24 декабря 2019 12:27

Джамала удивила фанатов смелым нарядом из секонд-хенда
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Джамала позировала в образе Арианы Гранде
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала позировала в образе Арианы Гранде
Джамала позировала в образе Арианы Гранде
Джамала позировала в образе Арианы Гранде

Популярная украинская певица Джамала ошеломила поклонников смелым образом.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков, сделанных в туалете. Всегда сдержанная Джамала надела колготки в сеточку, ботфорты, кожаную мини юбку и коротенький топ.

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"Много раз слышала и читала комментарии: "Конечно, звездам легко красиво и оригинально одеваться, в них куча денег!" Ок, опровергну это заявление. В этом году решила порадовать вас чем-то необычным и для записи нашего новогоднего поздравления выбрала образ Арианы Гранде. Попросила стилиста составить мне look, но с условием, что все вещи должны быть с секонд-хенда или комиссионных магазинов", - отметила певица под снимками.

Звезда призвала не стесняться одеваться в подобных магазинах и отметила, что все ее образ стоит 2 тыс. грн.

19 декабря Джамала выпустила авторскую колыбельную. Песню записала ко Дню Святого Николая в двух версиях - для мальчиков и для девочек. Назвала их соответственно - "Спи, мой принц, спи" и "Спи, принцесса, спи".

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