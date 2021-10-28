Джамала и Onuka предстали в неземных образах до самого загадочного праздника

Певицы Джамала и Onuka снялись в арт-проекте до Хэллоуина. Звезды позировала в фантастических нарядах.

Создала проект ко Дню всех святых художница по костюмам Леся Патока. Она предложила сделать светлой самую темную ночь года и вместе с командой Nagolovy, которая производит головные уборы, создала неземные образы. В роли фантастических существ снялись не только исполнительницы, но и диджеи Дарья Коломиец, Настя Топольская и ведущая Василиса Фролова.

"Мы пригласили пятерых любимых муз, вдохновляющих женщин, настоящих супервумен, с которыми нам посчастливилось дружить, и создали пять неповторимых особых неземных образов для каждой из них. Все они - очаровывают, привлекают, одновременно пугают и смущают. Все имеют королевские корни, что подчеркнуто в одежде, воротничках и деталях. Каждая героиня обладает собственной магической сверхъестественной силой. Но, собственно, ломает стереотип о том, что Хэллоуин должен ассоциироваться только с черным цветом", - поделилась Патока.

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Автором снимков является фотограф Лала Мамаджанова.

Фото: instagram.com/nagolovy

Блогер Александра Пустовит, в Instagram известна как Саша Бо, похвасталась пикантным кадром. Звезда сети позировала голой. Лицо прикрыла тыквой, а пышный бюст - руками.