Дрю Бэрримор 47: популярные ленты актрисы, которая с пеленок снимается в кино

22 февраля американская кинозвезда Дрю Бэрримор празднует 47 лет. Она – наследственная актриса, режиссер, кинопродюсер и фотограф. Ее отец Джон Дрю Бэрримор, мать Джейд Бэрримор и дед Джон Бэрримор занимались актерским искусством и достигли высот. Поэтому с детства съемочная площадка стала вторым домом Дрю.

Gazeta.ua подготовила малоизвестные факты о самом популярном ребенке 1980-х годов.

1. Первым опытом на экране стали съемки телевизионной рекламы для собак. Тогда Бэрримор было 11 месяцев. Прославилась она благодаря роли в фильме "Инопланетянин", в котором снялась 6-летней. А в 9 лет ее впервые номинировали на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Непримиримые противоречия".

2. Актриса злоупотребляла алкоголем с 11 лет, с 12 – наркотическими веществами. В реабилитационную клинику она впервые попала в 13 лет. Год спустя снова там оказалась из-за попытки самоубийства.

3. Когда ей было около 20, снялась для обложки журнала Playboy. На юбилей получила от американского режиссера и сценариста Стивена Спилберга, своего крестного отца, необычный подарок – обработанные снимки, на которых прифотошопили одежду, с запиской "Прикрой себя".

Фото: instagram.com/drewbarrymore

4. Ее близкой подругой в юности была американская певица и жена Курта Кобейна – Кортни Лав. Она также является крестной дочерью звездных супругов Фрэнсис Бин Кобейн.

5. Бэрримор трижды была замужем. Воспитывает двух дочерей от американского арт-диллера Вилла Копелмана – Олив и Фрэнки.

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Также вспоминаем кинокартины, в которых сыграла звездная именинница.

Инопланетянин (1982)

Инопланетянин, телом похожий на черепаху без панциря, а лицом на мопса, прилетел на Землю в составе научно-исследовательской группы. Специалисты NASA решили поймать хотя бы одного, когда заметили летающую тарелку. Неземные существа убегали настолько быстро, что забыли захватить одного из коллег. Трое детей, одна роль из которых досталась Бэрримор, пытаются спасти его.

История вечной любви (1998)

В фильме показывают небанальную историю Золушки. Для XVI ст. Даниэлла (Бэрримор) – уникальная. Она не только привлекательна, но и по-мальчишески искусна и энергична. Не ждёт, когда принц ее спасет. Напротив, сама приходит к нему на помощь и даже спасает ему жизнь.

Дюплекс (2003)

Главные герои киноленты — молодые супруги Алекс Роуз (Бен Стиллер) и Нэнси Кендрикс (Бэрримор). Алекс – писатель, а Нэнси работает журналистом. Они решили купить квартиру. Выбор их остановился на дюплексе – доме с двумя квартирами и одним входом. Их соседкой оказалась миссис Коннелли – одинокая ирландка, муж которой погиб еще в 1960-х годах, поэтому единственным ее товарищем является попугай ара.

50 первых поцелуев (2004)

В комедийной драме Генри Рот (Адам Сэндлер) влюбляется в очаровательную Люси (Бэрримор). К вечеру упорный главный герой покоряет сердце женщины. Они счастливы и уверены, что их любовь будет продолжаться вечно. Но из-за последствий давней автомобильной аварии Люси утром не помнит ничего из того, что было накануне. Впрочем, Рот не сдается и хочет бороться дальше, даже если ему придется влюблять Люси каждый день.

Все любят китов (2012)

Роман загорается между сотрудником некоммерческой гуманитарной организации и государственным служащим. Они работают вместе, чтобы спасти трех серых китов, попавших в ловушку во льду Антарктического круга.

Голливудская актриса Дрю Бэрримор поразила поклонников новым образом на премьере фильма "Диета с Санта-Кларита". Появилась в изысканном коктейльном платье в стиле ретро из новой коллекции бренда MARNI. Верхняя часть украшена миниатюрным бантом, который выложен камнями. Объемные рукава и полуприталенный силуэт длины миди идеально дополнили фигуру звезды. Стоимость наряда составляет более $ 2 тыс.