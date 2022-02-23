"Дожила до песни, посвященной мне" - жена Виктора Павлика похвасталась сюрпризом от мужа

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова похвасталась первой песней, которую исполнитель посвятил ей.

Видео концертный директор Павлика обнародовала в Instagram.

Во время семейной фотосессии в студии артист под гитару исполнил песню, посвященную жене. А она подпевала и танцевала.

"С песнями мужа на протяжении всей жизни, начиная со школы. Вот дожила и до песни, посвященной мне", - написала блогер.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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Поклонники любовались парой и написали немало положительных комментариев. Однако нашлись и те, кому счастье инфлюэнсера не нравится:

"Такое впечатление, что она кому-то назло счастлива. Очень бросается", "Вы даже стали нежнее к мужу", "Хорошая песня", "Ну что же ты всегда так одеваешься, как старая баба", "Весьма мило", "Песня будет шлягером однозначно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова поразила поклонников неожиданной фотосессией в белье. Фото блогер опубликовала в Instagram. На снимках молодая мать позирует в белом кружевном белье и халатике. Подчеркнула нежный образ нюдовым макияжем и легкими, воздушными локонами. Совершенство аутфита придали изящные украшения и цветы. Для съемки инфлюэнсер выбрала белые тюльпаны.