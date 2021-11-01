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понедельник, 01 ноября 2021 15:57

Дорофеева призналась, что стеснялась размера груди
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Певица 31-летняя Надя Дорофеева долгое время комплексовала из-за размера бюста и худобы. Поэтому она чаще носила объемные вещи.

Экс-участница группы "Время и Стекло" призналась, что до 28 лет прятала фигуру за худи и брюками размера оверсайз. Звезда считала, что как у поп-певицы у нее должны была быть пышная грудь и аппетитные формы. Этим поделилась в интервью изданию Vogue.

"Я специально надевала что-то объемное. Только лет в 28 поняла, что со мной все нормально. У меня красивая грудь, но небольшая. Все время стеснялась. Боже, это так глупо", - рассказала Дорофеева.

Певица Надя Дорофеева призналась, что комплексовала из-за своего размера груди и чрезмерной худощавости
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Певица Надя Дорофеева призналась, что комплексовала из-за своего размера груди и чрезмерной худощавости
Певица Надя Дорофеева призналась, что комплексовала из-за своего размера груди и чрезмерной худощавости
Из-за комплексов исполнительница чаще носила объемные вещи
Из-за комплексов исполнительница чаще носила объемные вещи

Исполнительница откровенно назвала свои комплексы для того, чтобы женщины научились принимать себя. Ведь уверена, что высокий рост, растяжки, худоба и прочее – это нормально.

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"Мне нравится, как меняется мир, нравится, когда девушки делятся своими историями и пишут о том, как важно принимать себя", – добавила она.

Исполнительница 31-летняя Надя Дорофеева впервые рассказала, как узнала об опухоли в груди. Четыре года тому назад ей сделали операцию. Первым заметил опухоль муж певицы 33-летний Владимир Дантес. Дорофеева поделилась, что артист отправил ее продиагностироваться.

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