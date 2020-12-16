"Дома я не строгая по поводу этикета" - Екатерина Кухар удивила зрителей

Балерина Екатерина Кухар рассказала, как придерживается этикета за столом.

На сцене она – нежная и грациозная. На экране – строгая судья. А какая прима-балерина в быту, когда она не находится под прицелом телекамер или пристальным взглядом театральных зрителей? Это "Новий канал" узнал у Екатерины Кухар за кулисами шоу "Дети против звезд".

"Дома могу надеть спортивный костюм, залезть на диван и сидеть в позе лотоса. Если мы едим пиццу не в ресторане, можем позволить себе делать это руками. Курочку тоже едим без ножа и вилки. Как говорят: "Птицю і молодицю беруть руками". Дома я не очень строга в плане этикета. Да и у меня нет всех столовых приборов, хотя ножичек для устриц из Франции себе привезла", - признается Кухар.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Кухар рассказала о соблюдении этикета дома

Во Франции балерина изучала этикет. Теперь правилам поведения за столом она учит своих детей.

"Они знают, что во время еды на столе ни при каких условиях не должен лежать телефон. Недавно рассказывала дочери о языке приборов и салфеток. Ведь она уже начинает ходить с нами в рестораны. Понимает, что там вкусно и красиво кормят. В заведении она сразу преображается в маленькую леди. В ней есть изысканность. И мне это очень импонирует", - добавила Екатерина.

Показать все знания этикета балерина сможет в баттле против 9-летней Любы Глумовой. Девочка знает 55 столовых приборов и даже в школьной столовой соблюдает строгие правила поведения.

Элегантная прима-балерина Екатерина Кухар в финале шоу "Танці з зірками" блистала в мини платье от FROLOV. Образ невероятно женственный и сексуальный, открывает ноги примы-балерины и дополнен пикантными вырезами.