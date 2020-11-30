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понедельник, 30 ноября 2020 20:57

Екатерина Кухар восхитила мини платьем в финале "Танці з зірками"
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Платье изумрудного цвета создано из тафты и чешских кристаллов
Фото: предоставила Катерина Кухар
Платье изумрудного цвета создано из тафты и чешских кристаллов
Платье изумрудного цвета создано из тафты и чешских кристаллов
Платье изумрудного цвета создано из тафты и чешских кристаллов
Платье изумрудного цвета создано из тафты и чешских кристаллов

Элегантная прима-балерина Екатерина Кухар в финале шоу "Танці з зірками" блистала в мини платье от FROLOV. Образ невероятно женственный и сексуальный, открывает ноги примы-балерины и дополнен пикантными вырезами.

Изделие насыщенного изумрудного цвета создано из тафты и чешских кристаллов. Платье в котором вышла прима-балерина создавалось в течении недели беспрерывного процесса, в нем много ручной вышивки и деталей которые требуют особого мастерства. Кропотливую работу дизайнера практически невозможно разглядеть на экране, но вблизи читается вся сложность исполнения.

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Иван Фролов продумал образ до мельчайших нюансов: асимметричные акценты на платье, высокие перчатки, расшитые кристаллами, изумрудные сережки в тон и даже обувь, детали на которой повторяли рисунок на платья.

Артисты балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар основали бренд Art of self love - Искусство любить себя. Супруги изготавливают редкие аромасвечи и средства по уходу за телом. Все началось с исполнения мечты привередливой Екатерины Кухар. Александр создал для любимой линию аромасвеч с 9 ароматов.

Автор: Валерия Радзиевская
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