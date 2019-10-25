Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото

Фото: @sonyaxkiperman

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась в сети откровенными снимками.

Фото появились в Instagram девушки.

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На снимке Соня позировала в черном блестящем бикини у бассейна. Волосы девушки было влажным, на лице - ни грамма макияжа

"Скучаю по лету", - подписала публикацию Киперман.

Пользователи сети в момент отреагировали на откровенные фото дочери Брежневой.

"Какая красавица", "очень красивая", "отличная фигура", "какая мать, такая и дочь", "совсем стыд потеряла", "только порно в сеть выкладывают", "красивая и стройная, как мать", - пишут они.

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман порадовала поклонников пикантными снимками в бикини.