Дочь Кузьмы Скрябина 22-летняя Мария-Барбара вышла замуж.

Дочь артиста вышла замуж за молодым человеком по имени Виктор. Об это торжественное событие в жизни девушки сообщил на своей Instagram странице Украинский певец DZIDZIO.

Автор: instagram.com/dzidzio Дочь Скрябина вышла замуж

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Многие меня считают ненормальной" - Мила Йовович

"Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася - единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую ​​хорошую новую семью, за все те годы, которые они проживут в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре!!!" - написал DZIDZIO.

"Бася" - ласковое прозвище девушки, которое ей дал отец Кузьма. Когда он погиб ей было всего 17 лет.

На снимке Мария-Барбара держит в руках огромный букет белых роз и счастливо улыбается. Мария-Барбара живет в Киеве и учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, ее мечта стать дерматологом.

Еще один снимок со свадьбы DZIDZIO показал в Instagram-stories.

"Поздравляем молодых", - подписал кадр певец.

Автор: instagram.com/dzidzio Дочь Скрябина вышла замуж

Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар показала дочь, рожденную от Александра Стоянова. Так, звезда решила сделать своим поклонникам подарок и на своей странице в Instagram опубликовала фото обложки глянца, для которого впервые снялась с дочерью Анастасией.