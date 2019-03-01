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пятница, 01 марта 2019 22:46

Дочь Синди Кроуфорд поразила стильным образом в Париже
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Кайя Гербер прибыла в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды
Фото: dailymail.co.uk
Кайя Гербер прибыла в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды
Кайя Гербер прибыла в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды
Кайя Гербер прибыла в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды
Кайя Гербер прибыла в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды

Дочь Синди Кроуфорд 17-летняя Кайя Гербер прибыла в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды. По совету матери, модель решила не терять времени и пошла гулять по городу. Своих поклонников она ошеломила стильным ежедневным образом.

На прогулку Кайя надела порванные черные джинсы и кожаный плащ цвета бургунди. Образ дополнила черным худи и сумочкой через плечо.

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Недавно Кайю видели с новым парнем Веллингтоном Грантом, с которым она провела День Валентина в Нью-Йорке. Однако на прогулке по Парижу ее видели в одиночестве.

Последние дни для дочери Кроуфорд особенно напряжены, ведь она уже успела побывать на показах в Милане, Лондоне и теперь в Париже.

"Правило состоит в том, чтобы убедиться, что вы никогда не будете слишком мало спать слишком много дней подряд. Тогда всегда будет ожидать возвращения домой, место, где можно отпустить все, поспать и восстановиться", - рассказала Кайя прошлого года изданию Vogue.

"Моя мать всегда советовала мне осознавать, как мне повезло, особенно в том, что касается путешествий. Открой глаза, всегда знай, где ты, и смотри в окно. Модели имеют очень привилегированную работу, и вы не должны тратить ее, оставаясь закрытыми в гостиничном номере".

dailymail.co.uk
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