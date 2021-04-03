Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию

Звезда Instagram и приемная дочь Пола Гаскойна, легендарного британского футболиста, Бьянка устроила откровенную фотосессию. Девушка снялась в роскошном белье, а голову украсила ушками кролика.
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Пол Гаскойн жил в браке с матерью Бьянки три года. Девушка взяла фамилию футболиста и какое-то время пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем.
Позже Бьянка призналась, что Гаскойн не раз избивал ее мать. За это Пол отказался от нее как от дочери.
Ранее бразильская модель закончила бурный роман с игроком "Челси" и стала звездой Instagram.
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