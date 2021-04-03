Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию

Фото: instagram.com/biancagascoigne

Звезда Instagram и приемная дочь Пола Гаскойна, легендарного британского футболиста, Бьянка устроила откровенную фотосессию. Девушка снялась в роскошном белье, а голову украсила ушками кролика.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝕭𝖎𝖆𝖓𝖈𝖆 𝕲𝖆𝖘𝖈𝖔𝖎𝖌𝖓𝖊 ✩ (@biancagascoigne1)

Пол Гаскойн жил в браке с матерью Бьянки три года. Девушка взяла фамилию футболиста и какое-то время пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем.

Позже Бьянка призналась, что Гаскойн не раз избивал ее мать. За это Пол отказался от нее как от дочери.

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