Даша Астафьева рассказала о первой съемке ню и самом большом гонораре

Фото: instagram.com/da_astafieva

Первая фотосъемка в стиле ню украинской актрисы, певицы и модели Даши Астафьевой состоялась в 17-18 лет. Самый большой гонорар, который ей предлагали за то, чтобы "выкупить" у продюсера, составлял $2,5 млн долларов.

Об этом звезда Playboy рассказала в интервью журналистке, супруге Дмитрия Комарова и обладательнице титула Мисс Украина-2016 Александре Кучеренко.

По словам артистки, самая высокооплачиваемая съемка, в которой она участвовала, не была "обнаженкой".

"Это была съемка не в стиле ню. Я смогла себе позволить квартиру", – рассказала звезда.

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Самой привлекательной частью своего тела Даша считает попу. Грудь увеличивать артистка не собирается, хотя говорит, что такие предложения ей поступали.

Кроме этого Астафьева заявила, что была бы не против возродить группу Nikita, однако не на долго. Как утверждала в интервью Даша, в группе звезда получала не большой процент от гонораров – менее 50%.

По словам артистки, если бы она не ушла от продюсера Юрия Никитина, то не была бы такой счастливой, как сейчас.

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера (1926–2017) – основателя и шеф-редактора журнала в 2008 году. Также принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.