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среда, 19 мая 2021 15:46

Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
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Американская актриса Румер Уиллис часто публикует откровенные фотографии
Фото: instagram.com/rumerwillis
Американская актриса Румер Уиллис часто публикует откровенные фотографии
Американская актриса Румер Уиллис часто публикует откровенные фотографии
Американская актриса Румер Уиллис часто публикует откровенные фотографии

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, 32-летняя Румер, поделилась с поклонниками кадром с откровенной фотосессии. Черно-белый снимок опубликовала в Instagram.

Румер Уиллис позировала топлес, прикрыв грудь руками. Пикантности фотографии добавил томный взгляд девушки.

"Черная вдова", - коротко подписала фото звезда.

Спортивную форму актриса поддерживает благодаря тренировкам с пилатеса.

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Американская актриса Румер Уиллис опубликовала фотографию в Instagram, на которой позирует полностью голая с одним полотенцем на голове. Интимные места она прикрыла большими листьями с вазона, который стоял рядом.

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