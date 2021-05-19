Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, 32-летняя Румер, поделилась с поклонниками кадром с откровенной фотосессии. Черно-белый снимок опубликовала в Instagram.

Румер Уиллис позировала топлес, прикрыв грудь руками. Пикантности фотографии добавил томный взгляд девушки.

"Черная вдова", - коротко подписала фото звезда.

Спортивную форму актриса поддерживает благодаря тренировкам с пилатеса.

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Американская актриса Румер Уиллис опубликовала фотографию в Instagram, на которой позирует полностью голая с одним полотенцем на голове. Интимные места она прикрыла большими листьями с вазона, который стоял рядом.