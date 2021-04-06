Дочь Брежневой соблазнительно изгибалась на пляже, демонстрируя аппетитные формы

Старшая дочь певицы Веры Брежневой София Киперман на днях отпраздновала 20-летие.

Модель живет в Америке. Сейчас вместе с семьей отдыхает в Дубае, откуда делится горячими фотографиями. Так, в фотоблоге Соня запостила снимки, на которых позировала на пляже в бикини, хвастаясь плоским животиком и аппетитными бедрами. На одном из фото София стоит с большим аппетитным пирожным.

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"Всегда голодная", - подписала публикацию Киперман.

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Фоловеры не удержались эмоций и оставили в комментариях кучу комплиментов. Так, фаны писали, что у красавицы замечательная фигура и она очень сексуальна.

Ранее София Киперман ошеломила поклонников серией снимков, на которых позировала в белом топе без бюстгальтера. Звездная дочь засветила грудь через тонкую ткань одежды. Фотосессию устроила на фоне лимонов.