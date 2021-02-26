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пятница, 26 февраля 2021 10:26

Дочь американского музыканта потрясла позированием топлесс
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Американская модель 22-летняя София Ричи поразила поклонников пикантными кадрами из фотосессии.

На черно-белой фотографии дочь музыканта Лайонела Ричи появилась только в светлых джинсах. Обнаженную грудь прикрыла руками. Откровенными фотографиями поделилась в Instagram.

Модель поражает пикантными кадрами
Фото: instagram.com/sofiarichie
Модель поражает пикантными кадрами
Модель поражает пикантными кадрами
Модель поражает пикантными кадрами
Модель поражает пикантными кадрами

Ричи начала модельную карьеру в 14 лет из публикации в Teen Vogue. В 15 она заключила свой 1-й модный контракт с брендом купальников Mary Grace Swim. Год спустя подписала контракт с лондонским модельным агентством Select Model Management.

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Ричи участвовала в рекламной кампании для различных брендов, среди которых коллекции одежды Мадонны, Dolce&Gabbana, Tommy Hilfiger, Michael Kors и Chanel.

Модель София Ричи радует поклонников обольстительными фото в купальнике. Снимки публикует в своем Instagram. На последних фото Ричи позирует в купальнике и белой длинной юбке, лежа на столе.

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