22-летняя модель соблазнительно позирует на столе

Фото: instagram.com/sofiarichie

Американская модель 22-летняя София Ричи радует поклонников обольстительными фото в купальнике. Снимки публикует в своем Instagram.

На последних фото Ричи позирует в купальнике и белой длинной юбке, лежа на столе.

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"Дневной сон", - лаконично подписала фотографии модель.

Американская модель 22-летняя София Ричи публикует фото с отдыха в Instagram. На последней фотографии Ричи позирует в фиолетово-синем бикини, сидя на деревянном столе.