22-летняя модель соблазнительно позирует на столе

Американская модель 22-летняя София Ричи радует поклонников обольстительными фото в купальнике. Снимки публикует в своем Instagram.
На последних фото Ричи позирует в купальнике и белой длинной юбке, лежа на столе.
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"Дневной сон", - лаконично подписала фотографии модель.
Американская модель 22-летняя София Ричи публикует фото с отдыха в Instagram. На последней фотографии Ричи позирует в фиолетово-синем бикини, сидя на деревянном столе.
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