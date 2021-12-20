Для праздничного кампейна: дизайнер первой леди посветила секси-фигурой в мини

Дизайнер Екатерина Сильченко, чей бренд любит носить первая леди Украины Елена Зеленская, поразила стильными фото.

Звезда выпустила праздничную коллекцию обуви с брендом Kachorovska. Снимками, автором которых является Лолита Шастун, поделилась в Instagram.

Для рекламной кампании модельер позировала в сексуальных образах. В частности, предстала в блестящем золотом мини, пышном платье и розовом жакете.

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Фото: Лолита Шарун

Дизайнер 37-летняя Екатерина Сильченко, создающая наряды для первой леди Украины Елены Зеленской, фотографировалась в рекламной кампании спортивной формы. Женщина захватила сеть фотосетом с подругой Анастасией Тонконог.