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вторник, 21 декабря 2021 01:45

Для праздничного кампейна: дизайнер первой леди посветила секси-фигурой в мини
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Дизайнер Екатерина Сильченко, чей бренд любит носить первая леди Украины Елена Зеленская, поразила стильными фото.

Звезда выпустила праздничную коллекцию обуви с брендом Kachorovska. Снимками, автором которых является Лолита Шастун, поделилась в Instagram.

Для рекламной кампании модельер позировала в сексуальных образах. В частности, предстала в блестящем золотом мини, пышном платье и розовом жакете.

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Дизайнер Екатерина Сильченко показалась в соблазнительном наряде
Фото: Лолита Шарун
Дизайнер Екатерина Сильченко показалась в соблазнительном наряде
Дизайнер Екатерина Сильченко показалась в соблазнительном наряде
Для рекламной кампании подобрала роскошные образы
Для рекламной кампании подобрала роскошные образы

Дизайнер 37-летняя Екатерина Сильченко, создающая наряды для первой леди Украины Елены Зеленской, фотографировалась в рекламной кампании спортивной формы. Женщина захватила сеть фотосетом с подругой Анастасией Тонконог.

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