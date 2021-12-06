Ди Каприо и беременная Дженнифер Лоуренс сияли на нью-йоркской премьере "Не смотри вверх"

В Нью-Йорке в США прошла премьера комедии в жанре политической сатиры "Не смотри вверх". Срежиссировал ее Адам Маккей.
Посетили мероприятие и исполнители главных ролей. Появились голливудский актер Леонардо Ди Каприо и беременная звезда "Голодных игр" 31-летняя Дженнифер Лоуренс. Киноактриса ждет первенца от мужа Кука Марони.
Лоуренс выбрала для красной дорожки платье со стразами от Dior и украшения Tiffany & Co.
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Американская актриса Дженнифер Лоуренс откровенно рассказала о популярности, любви и личных границах. Беременная звезда "Голодных игр" приняла участие в фотосессии еще в августе. В сентябре объявила о том, что ждет первенца. После долгой паузы в съемках она вернулась на экраны в ленте "Не смотри вверх", над которой работала с голливудской кинозвездой Леонардо ди Каприо.
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