Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму

Фото: instagram.com/yulichka_queen

Девушка защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Шабанова похвасталась фотографиям отдыха в оккупированном Крыму. Снимки она опубликовала в Instagram.

Как отметила Юлианна в комментариях к фотографиям, она поехала в Ялту, чтобы встретится там со своей хорошей подругой. Девушки сфотографировались на набережной Ялты, а также Юлианна показала видео с горы Ай-Петри.

"Прекрасный вид: чистое море, горы, кипарисы, инжир, фрукты, в общем все красиво, но стало дорого", - так девушка прокомментировала свой отдых в Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как экс-игрок "Шахтера" отдохнул в аннексированном Крыму - видео

Российская делегация на 43-й сессии комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО представила украинский Херсонес Таврийский как российский объект. Этот ход является прямым признанием аннексии Крыма.