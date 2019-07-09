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вторник, 09 июля 2019 08:25

Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
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Фото: instagram.com/yulichka_queen

Девушка защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Шабанова похвасталась фотографиям отдыха в оккупированном Крыму. Снимки она опубликовала в Instagram.

Как отметила Юлианна в комментариях к фотографиям, она поехала в Ялту, чтобы встретится там со своей хорошей подругой. Девушки сфотографировались на набережной Ялты, а также Юлианна показала видео с горы Ай-Петри.

"Прекрасный вид: чистое море, горы, кипарисы, инжир, фрукты, в общем все красиво, но стало дорого", - так девушка прокомментировала свой отдых в Крыму.

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Российская делегация на 43-й сессии комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО представила украинский Херсонес Таврийский как российский объект. Этот ход является прямым признанием аннексии Крыма.

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