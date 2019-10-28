Девушка Богдана откровенно рассказала об отношениях с руководителем ОП

Фото: vesti.ua

Девушка руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана Анастасия Сличная впервые прокомментировала отношения с мужчиной.

Избранница депутата заявила, что ее жизнь совсем не изменилось, говорилось в передаче "Светская жизнь".

"У меня нет охраны. Андрей мне говорит, что бояться нечего", - рассказывала Сличная.

По словам девушки, она больше задумывается над тем, что запостить в Facebook или в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС назвали Богдана опасным и предупредили о диктатуре Зеленского

Анастасия поделилась, что они с любимым часто ходят в кино, посещают различные мероприятия и встречаются с друзьями. Богдан советуется со Сличной.

"Он очень часто советуется со мной. Я ему говорю: "Андрей, надо быть здесь мягче, здесь не обращай внимания". Советуется не по политическим вопросам. Больше по жизненным вопросам или об отношениях с друзьями", - прокомментировала Сличная.

Девушка держит в тайне, сделал ли Богдан ей предложение руки и сердца.

"Но я все же хочу выйти замуж за Андрея", - подытожила Сличная.

Андрей Богдан разведен. От первого брака у него остались 4 дочери: Виктория, Анастасия, Екатерина и Софья. Новая девушка Богдана Анастасия Сличная является совладелицей бренда купальников и белья, а также интернет-магазина бижутерии.