Дэвид Бекхэм похвастался идеальным торсом на отдыхе

Фото: Mega

Британский футболист 44-летний Дэвид Бекхэм продемонстрировал подтянутую фигуру во время отдыха со своими четырьмя детьми в Майами. Звездное семейство развлекалось в аквапарке.

На фото видно как Бекхэм катается на надувной подушке с дочкой Харпер. Для плавания бывший спортсмен выбрал шорты хаки с цветочным принтом. Также на нем была черная бейсболка.

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Поклонники отметили, что у Дэвида Бекхэма очень хорошая физическая форма. На его голом торсе можно было увидеть многочисленные татуировки.

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Недавно Виктория Бекхэм, жена футболиста Дэвида Бекхэма, снялась обнаженной для обложки Vogue Germany.