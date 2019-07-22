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понедельник, 22 июля 2019 22:57

Дэвид Бекхэм похвастался идеальным торсом на отдыхе
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Недавно Виктория и Дэвид Бекхэмы отпраздновали 20 годовщину свадьбы
Фото: Mega
Недавно Виктория и Дэвид Бекхэмы отпраздновали 20 годовщину свадьбы
Недавно Виктория и Дэвид Бекхэмы отпраздновали 20 годовщину свадьбы
Недавно Виктория и Дэвид Бекхэмы отпраздновали 20 годовщину свадьбы
Недавно Виктория и Дэвид Бекхэмы отпраздновали 20 годовщину свадьбы

Британский футболист 44-летний Дэвид Бекхэм продемонстрировал подтянутую фигуру во время отдыха со своими четырьмя детьми в Майами. Звездное семейство развлекалось в аквапарке.

На фото видно как Бекхэм катается на надувной подушке с дочкой Харпер. Для плавания бывший спортсмен выбрал шорты хаки с цветочным принтом. Также на нем была черная бейсболка.

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Поклонники отметили, что у Дэвида Бекхэма очень хорошая физическая форма. На его голом торсе можно было увидеть многочисленные татуировки.

Автор: Mega
  Недавно Виктория и Дэвид Бекхэмы отпраздновали 20 годовщину свадьбы
Недавно Виктория и Дэвид Бекхэмы отпраздновали 20 годовщину свадьбы

Недавно Виктория Бекхэм, жена футболиста Дэвида Бекхэма, снялась обнаженной для обложки Vogue Germany.

The Sun
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22
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