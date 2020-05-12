 
Ексклюзивы
1/5
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 351
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 486
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Просмотров: 243
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 1665
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 378
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3087
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4815
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3879
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2700
Фото
Все фото
5
27
10
4
7
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Екатерина Кухар ко Дню матери поделилась фотографиями с детства
Екатерина Кухар ко Дню матери поделилась фотографиями с детства
&quot;Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина&quot;: Милла Йовович рассказала про свою бабушку
"Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина": Милла Йовович рассказала про свою бабушку
Видео
Все видео
Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип
Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Просмотров: 243
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3087
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3879
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 324
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
вторник, 12 мая 2020 22:45

Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
5

1 Комментировать

Фоловеры прийшли в восторг от эротичых фото
Фото: instagram.com/demirose/
Фоловеры прийшли в восторг от эротичых фото
Фоловеры прийшли в восторг от эротичых фото
Фоловеры прийшли в восторг от эротичых фото
Фоловеры прийшли в восторг от эротичых фото

Модель 24-летняя Деми Роуз показала подписчикам обольстительное фото, на котором продемонстрировала непревзойденную фигуру и соблазнительную грудь.

Звезда опубликовала в Instagram умопомрачительный снимок.

На фото девушка позирует на оливковом фоне в расстегнутой джинсовой рубашке, обнажив пышную грудь. Деми положив руки себе на талию, очаровательно улыбается.

"Спасибо за всю любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я люблю вас, ребята", - поблагодарила звезда за удивительные фотографии.

Фоловеры прийшли в восторг от эротичых фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен

"Это чертовски идеально", "Это просто убийственно! Молодец, Деми", "Купил бы тебе белье", "Это грандиозно, бэби", "От самого плохого! Вы удивительны, дорогая!", - написали посетители.

Олимпийская чемпионка 2016 года датская пловчиха Пернилла Блуме является одной из самых красивых спортсменок страны. Она не стесняется радовать подписчиков откровенными снимками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Киевская княжна стала женой короля

Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника

Только итальянцы и норвежцы: осуществили первый полет на дирижабле к Северному полюсу

Советская станция упала на Луну

В Киеве открыли первый каменный христианский храм

Захватили военные склады и город

Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне

Президент США поблагодарил украинцев

Медиков начали награждать медалями за храбрость

"Воздушный мост": как спасали немцев после войны

Самое читаемое
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 29241
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 18333
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 13403
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 12564
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 11817
Знаменитости
Ким Кардашьян обнажила грудь для экзотической фотосессии
Ким Кардашьян обнажила грудь для экзотической фотосессии 1 Просмотров: 828
Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип
Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип
 Просмотров: 234
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге 3 Просмотров: 1161
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 10926
Тина Кароль поделилась фотографиями с 11-летним сыном
Тина Кароль поделилась фотографиями с 11-летним сыном Просмотров: 4059
Больше всего комментируют
3
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
3
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
2
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
2
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
Голосов: 40470
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua