Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык

Фото: instagram.com/demirose/

Модель 24-летняя Деми Роуз показала подписчикам обольстительное фото, на котором продемонстрировала непревзойденную фигуру и соблазнительную грудь.

Звезда опубликовала в Instagram умопомрачительный снимок.

На фото девушка позирует на оливковом фоне в расстегнутой джинсовой рубашке, обнажив пышную грудь. Деми положив руки себе на талию, очаровательно улыбается.

"Спасибо за всю любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я люблю вас, ребята", - поблагодарила звезда за удивительные фотографии.

Фоловеры прийшли в восторг от эротичых фото.

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"Это чертовски идеально", "Это просто убийственно! Молодец, Деми", "Купил бы тебе белье", "Это грандиозно, бэби", "От самого плохого! Вы удивительны, дорогая!", - написали посетители.

Олимпийская чемпионка 2016 года датская пловчиха Пернилла Блуме является одной из самых красивых спортсменок страны. Она не стесняется радовать подписчиков откровенными снимками.