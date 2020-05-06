 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1611
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 927
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1413
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1161
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1836
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1584
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3564
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2421
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
7
20
11
4
8
После операции на сердце олимпийская чемпионка снялась в откровенной фотосессии
После операции на сердце олимпийская чемпионка снялась в откровенной фотосессии
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Не падает духом: соблазнительная Джей Ло развлеклась прыжками в воздухе
Не падает духом: соблазнительная Джей Ло развлеклась прыжками в воздухе
Ела тюльпаны и пекла хлеб из травы: как пережила голод икона стиля Одри Хепберн
Ела тюльпаны и пекла хлеб из травы: как пережила голод икона стиля Одри Хепберн
Видео
Все видео
Певица Marcelle объявила войну хейтерам
Певица Marcelle объявила войну хейтерам
Избили друг друга: кинозвезды устроили драку на карантине
Избили друг друга: кинозвезды устроили драку на карантине
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
Мадонна заявила, что переболела коронавирусом
Мадонна заявила, что переболела коронавирусом
Queen и Адам Ламберт посвятили песню медикам
Queen и Адам Ламберт посвятили песню медикам
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1089
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3645
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2520
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1575
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 594
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
среда, 06 мая 2020 10:59

После операции на сердце олимпийская чемпионка снялась в откровенной фотосессии
7

  Комментировать

Олимпийская чемпионка 2016 года датская пловчиха Пернилла Блуме является одной из самых красивых спортсменок страны. Она не стесняется радовать подписчиков откровенными снимками.

Олимпийская чемпионка Пернилла Блуме после операции на сердце откровенно позирует обнаженной перед камерами
Фото: instagram
Олимпийская чемпионка Пернилла Блуме после операции на сердце откровенно позирует обнаженной перед камерами
Олимпийская чемпионка Пернилла Блуме после операции на сердце откровенно позирует обнаженной перед камерами
Олимпийская чемпионка Пернилла Блуме после операции на сердце откровенно позирует обнаженной перед камерами
Олимпийская чемпионка Пернилла Блуме после операции на сердце откровенно позирует обнаженной перед камерами

Блуме принимала участие в двух Олимпиадах - в 2012-м в Лондоне и в 2016-м в Рио. Она не сумела побороться за медали в Великобритании, но набралась опыта и через 4 года завоевала "золото" в заплыве на 50 м вольным стилем, установив национальный рекорд. В составе сборной Дании ей также удалось занять 3-е место в комбинированной эстафете 4х100 м, пишет obozrevatel.

Зимой 2019 года Блуме перенесла серьезную операцию, с целью закрыть небольшую дырку в сердце. Она прошла успешно, что позволило спортсменке и дальше заниматься любимым делом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горячая и бесстыдная: обнаженная модель Playboy покрутила пышными ягодицами на камеру

Фотомодель и блогерша 24-летняя Деми Роуз поделилась с подписчиками своими домашними карантинными буднями. Как всегда, в своей манере соблазнять и ослеплять поклонников. Звезда опубликовала новое фото в Instagram. Красавица сидит у кухонного стола с цветами и фруктами. Одета в женственное хлопчатобумажное с ярким принтом платье с декольте, открывающим пышную грудь. Из огромного разреза платья видно соблазнительную ногу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После операции на сердце олимпийская чемпионка снялась в откровенной фотосессии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Украинские войска провели успешный рейд по тылам противников

В Украине отмечают День пехоты

Аппарат искусственного кровообращения испытали на кошках

Философ возглавил национальную неделю неповиновения

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 52816
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 22833
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 22311
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 15256
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
 Просмотров: 11844
Знаменитости
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести Просмотров: 342
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 5607
Илон Маск отправит Тома Круза в космос для съемок нового боевика
Илон Маск отправит Тома Круза в космос для съемок нового боевика Просмотров: 252
Маск снова стал отцом
Маск снова стал отцом Просмотров: 342
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 52816
Больше всего комментируют
10
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
5
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 40416
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua