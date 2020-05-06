После операции на сердце олимпийская чемпионка снялась в откровенной фотосессии

Олимпийская чемпионка 2016 года датская пловчиха Пернилла Блуме является одной из самых красивых спортсменок страны. Она не стесняется радовать подписчиков откровенными снимками.

Фото: instagram

Блуме принимала участие в двух Олимпиадах - в 2012-м в Лондоне и в 2016-м в Рио. Она не сумела побороться за медали в Великобритании, но набралась опыта и через 4 года завоевала "золото" в заплыве на 50 м вольным стилем, установив национальный рекорд. В составе сборной Дании ей также удалось занять 3-е место в комбинированной эстафете 4х100 м, пишет obozrevatel.

Зимой 2019 года Блуме перенесла серьезную операцию, с целью закрыть небольшую дырку в сердце. Она прошла успешно, что позволило спортсменке и дальше заниматься любимым делом.

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Фотомодель и блогерша 24-летняя Деми Роуз поделилась с подписчиками своими домашними карантинными буднями. Как всегда, в своей манере соблазнять и ослеплять поклонников. Звезда опубликовала новое фото в Instagram. Красавица сидит у кухонного стола с цветами и фруктами. Одета в женственное хлопчатобумажное с ярким принтом платье с декольте, открывающим пышную грудь. Из огромного разреза платья видно соблазнительную ногу.