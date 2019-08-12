День рождение Кары Делевинь: показали самые "горячие" фото модели нетрадиционной ориентации

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Британская модель и актриса Кара Делевинь сегодня, 12 августа, празднует день рождения. Звезде подиума исполнилось 27 лет.

Всего за несколько лет карьеры Делевинь смогла завоевать мир моды и киноиндустрии.

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Звезда снялась в 11 фильмах. Идентифицирует себя как бисексуалка

По случаю дня рождения селебрити, газета юа создала подборку самых сексуальных фото Кары за всюмодельную карьеру.

Модельная карьера Кары Делевинь началась в возрасте 10 лет, благодаря фотографии Брюса Вебера для журнала Vogue Italia, вместе с моделью Lady Eloise Anson. В 2009 году подписала контракт с Storm Model Management. Участвовала в показе Burberry Pre-Fall Collection. Делевинь снималась в рекламных кампаниях таких брендов как: H&M, Blufin, DKNY, Том Форд, Yves Saint Laurent, Zara, Chanel. Позже было подтверждено, что она полностью разорвала свои связи с модельным бизнесом, чтобы больше сосредоточиться на актерской карьере.