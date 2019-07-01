Деми Розу порадовала сеть сексуальным видео в тесном бикини

Фото: @demirosemawby

Британская Insta-модель Деми Роуз поделилась с подписчиками откровенным видео, на котором демонстрировала фигуру.

Соблазнительное видео 24-летняя девушка опубликовала в Instagram.

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Роуз позировала в золотистом тесном бикини от бренда купальников Oh Polly.

На видео модель дефилировала перед камерой. На лице Деми яркий макияж.

Поклонники засыпали звезду комплиментами.

"Захватывает дух", "Ты такая красивая", "Ты делаешь лето еще горячее", "Невероятно роскошная", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 29 Июн 2019 в 2:15 PDT

Британская модель Деми Роуз поделилась серией откровенных снимков в сети в желтом купальнике.