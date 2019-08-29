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четверг, 29 августа 2019 22:45

Деми Роуз засветила грудь в купальнике Playboy
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Съемки звезда устроила на острове Бали
Фото: dailymail.co.uk
Съемки звезда устроила на острове Бали
Съемки звезда устроила на острове Бали
Съемки звезда устроила на острове Бали
Съемки звезда устроила на острове Бали

Британская модель 24-летняя Деми Роуз очередной раз взбудоражила воображение поклонников, поделившись новой сексуальной фотосессией в Instagram. На этот раз съемки звезда устроила на острове Бали в Индонезии.

Деми примеряла серебристый сплошной купальник с надписью "Playboy". Откровенный вырез на животе продемонстрировал нижнюю часть груди модели.

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Длинные каштановые волосы Деми были собрано в хвост. Образ дополнял яркий макияж с бордовыми губами. На некоторых фото Роуз позирует с зеленым коктейлем в руке.

Автор: dailymail.co.uk
  Съемки звезда устроила на острове Бали
Съемки звезда устроила на острове Бали
Автор: dailymail.co.uk
  Съемки звезда устроила на острове Бали
Съемки звезда устроила на острове Бали

Недавно Деми Роуз приняла участие в новой откровенной фотосессии. Красавица позировала голая в ванной. Жаркими фото она поделилась в Instagram.

Daily Mail
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