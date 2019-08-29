Деми Роуз засветила грудь в купальнике Playboy

Фото: dailymail.co.uk

Британская модель 24-летняя Деми Роуз очередной раз взбудоражила воображение поклонников, поделившись новой сексуальной фотосессией в Instagram. На этот раз съемки звезда устроила на острове Бали в Индонезии.

Деми примеряла серебристый сплошной купальник с надписью "Playboy". Откровенный вырез на животе продемонстрировал нижнюю часть груди модели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прозрачное платье и сексуальное белье: Деми Роуз засветилась в пикантном образе

Длинные каштановые волосы Деми были собрано в хвост. Образ дополнял яркий макияж с бордовыми губами. На некоторых фото Роуз позирует с зеленым коктейлем в руке.

Автор: dailymail.co.uk Съемки звезда устроила на острове Бали

Автор: dailymail.co.uk Съемки звезда устроила на острове Бали

Недавно Деми Роуз приняла участие в новой откровенной фотосессии. Красавица позировала голая в ванной. Жаркими фото она поделилась в Instagram.