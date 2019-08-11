Деми Роуз взбудоражила сеть фотографиями топлес

Фото: Instagram

Британская модель 24-летняя Деми Роуз приняла участие в новой откровенной фотосессии. На этот раз красавица позировала голая в ванной. Жаркими фото она поделилась в Instagram.

Съемки проходили на острове Бали в Индонезии. Деми позировала в ванной, наполненной лепестками цветов. Свой пышный бюст модель прикрывала руками. Прическа имитировала мокрые волосы. На лице был легкий макияж в стиле нюд.

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На странице Роуз в Instagram больше 9,4 млн подписчиков. Новую волну популярности Деми привлекла год назад после начала романтических отношений с рэпером Tyga, бывшим бойфрендом Кайли Дженнер.

Недавно Деми Роуз показала откровенный образ, в котором посетила ночной клуб с подругой. Сексуальные формы девушка демонстрировала в Instagram.