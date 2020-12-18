Деми Роуз удивила горячим образом в шубе, черном боди и ботфортах

Фото: instagram.com

Британская супермодель25-летняя Деми Роуз похоже фанатеет от легендарной киноленты "Матрица". Ведь некоторые стильные элементы позаимствовала из этой ленты для своего нового образа.

На опубликованных в Instagram фотографиях модель появилась в черном боди с глубоким декольте, длинной черной шубе и солнцезащитных очках. Для полноты образа волосы собрала в хвост. Словом, почти Тринити.

"Добро пожаловать в Матрицу ... Один из моих любимых образов из моего нового сотрудничества с @prettylittlething", - подписала снимок Роуз.

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Недавно супермодель Деми Роуз позировала топлес, прикрыв пышную грудь рукой. Бедра обмотала белым полотенцем. Более полумиллиона фанатов облюбовали новые снимки звезды и выразили восхищение ее роскошной фигурой.