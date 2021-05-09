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понедельник, 10 мая 2021 01:25

Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике

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Британская модель Деми Роуз известна своими горячими фотосъемки. И звезда не останавливается и дальше публикует кадры, где демонстрирует обнаженное тело.

Звезда не скрывает пышные прелести, а наоборот, демонстрирует их огромной аудитории в инстаграме. Британка опубликовала очередную серию фото в блоге.

Знаменитость позировала перед камерой на светлом фоне. Для новой эротической фотосессии Деми Роуз примерила откровенное бикини желто-лимонного цвета, состоящее из трусиков и оригинального бюстгальтера с длинными рукавами и цветочным принтом.

 

Не остался без внимания изумрудный маникюр модели. Также она дополнила соблазнительный аутфит массивными золотыми серьгами-кольцами и кольцом с камнем.

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Обладательница титула "Мисс Украина" успела попозировать в купальнике и показать бэкстейдж официального фотосета.

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