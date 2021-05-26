Деми Роуз опубликовала откровенные кадры

Британская модель Деми Роуз захватила поклонников порцией пикантных фото.

Кадры в соблазнительных нарядах звезда опубликовала в Instagram.

На этот раз Роуз предстала в образе официантки. Она надела короткий белый сарафан, напоминающий фартук официантки, и позировал за обеденным столиком.

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"Обслуживаю вас вызывающе!" - подписала снимки Деми.

Также модель поделилась фото в телесной платье с открытым животом. Вырез достиг ее бюста и показал пышную грудь.

Известная британская модель 26-летняя Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников новыми фото, которые выложила на своей странице в Instagram. Роуз примерила дерзкий образ озорницы.