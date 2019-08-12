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понедельник, 12 августа 2019 17:18

Деми Мур надела вышиванку с глубоким декольте от украинского дизайнера за 44 тыс. грн

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Американская актриса Деми Мур засветилась в длинной вышиванке от украинского дизайнера Виты Кин.

Снимок в платье в этно-стиле звезда опубликовала в Instagram.

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Автор: @moore2d
  Деми Мур надела вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин
Деми Мур надела вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин

На фото Деми появилась в зеленой вышиванке с глубоким декольте. Ткань платья украшал орнамент салатового цвета. Цена вышиванки 44 тыс. грн.

Платье на Мур называется Shalimar, вдохновенное Садами Моголов, построенных императором Шах Джаханом, автором Тадж-Махала.

Вита Кин рассказала, что поставила на паузу работу с украинскими национальными мотивами. В ее фокусе сейчас Африка и Азия, а вместо вышивки она теперь экспериментирует с искусством аппликации.

Поклонники засыпали образ Деми комплиментами в комментариях.

"Роскошно выглядишь", "замечательный образ", "твое платье просто прекрасна".

Недавно актриса Деми Мур решила стать писательницей и готовит к выходу мемуары, в которых расскажет о разводе и наркозависимости. О выходе книги сообщила издатель Дженнифер Барт.

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