Деми Мур надела вышиванку с глубоким декольте от украинского дизайнера за 44 тыс. грн

Американская актриса Деми Мур засветилась в длинной вышиванке от украинского дизайнера Виты Кин.

Снимок в платье в этно-стиле звезда опубликовала в Instagram.

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Автор: @moore2d Деми Мур надела вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин

На фото Деми появилась в зеленой вышиванке с глубоким декольте. Ткань платья украшал орнамент салатового цвета. Цена вышиванки 44 тыс. грн.

Платье на Мур называется Shalimar, вдохновенное Садами Моголов, построенных императором Шах Джаханом, автором Тадж-Махала.

Вита Кин рассказала, что поставила на паузу работу с украинскими национальными мотивами. В ее фокусе сейчас Африка и Азия, а вместо вышивки она теперь экспериментирует с искусством аппликации.

Поклонники засыпали образ Деми комплиментами в комментариях.

"Роскошно выглядишь", "замечательный образ", "твое платье просто прекрасна".

Недавно актриса Деми Мур решила стать писательницей и готовит к выходу мемуары, в которых расскажет о разводе и наркозависимости. О выходе книги сообщила издатель Дженнифер Барт.