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среда, 12 августа 2020 11:56

"Давили. Говорили со мной на украинском" - Глюкоза возмутилась действиями пограничников

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6 августа российскую певицу Наталью Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, не пустили в Украину и запретили въезд в нашу страну на три года. Почти через неделю артистка прокомментировала эти события.

В своем Instagram Глюкоза опубликовала сообщение, в котором описала свою версию событий того вечера. Артистка приехала в Киев, чтобы "поработать над музыкой и встретиться с друзьями". Певица утверждает, что ее отвели в комнату и в течение 3-часового допроса на нее "давили", постоянно задавали один вопрос: "Чей Крым?"

Автор: instagram.com/glukozamusic
  По словам Глюкозы, пограничники якобы добивались, чтобы она признала, что Крым принадлежит Украине.
По словам Глюкозы, пограничники якобы добивались, чтобы она признала, что Крым принадлежит Украине.

"У меня уже был запрет на въезд в Украину на три года из-за того, что я была в Крыму. После того как запрет завершился, я решилась поехать и навестить своих друзей. Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Допрашивали больше 3 часов. С первых минут на меня давили. Все время говорили со мной на украинском, зная, что я не говорю на этом языке", - рассказывает Ионова.

По словам Глюкозы, пограничники якобы добивались, чтобы она признала, что Крым принадлежит Украине.

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Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину. Она незаконно посещала оккупированный Крым, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Артистка прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.

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Дата
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