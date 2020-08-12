"Давили. Говорили со мной на украинском" - Глюкоза возмутилась действиями пограничников

6 августа российскую певицу Наталью Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, не пустили в Украину и запретили въезд в нашу страну на три года. Почти через неделю артистка прокомментировала эти события.

В своем Instagram Глюкоза опубликовала сообщение, в котором описала свою версию событий того вечера. Артистка приехала в Киев, чтобы "поработать над музыкой и встретиться с друзьями". Певица утверждает, что ее отвели в комнату и в течение 3-часового допроса на нее "давили", постоянно задавали один вопрос: "Чей Крым?"

Автор: instagram.com/glukozamusic По словам Глюкозы, пограничники якобы добивались, чтобы она признала, что Крым принадлежит Украине.

"У меня уже был запрет на въезд в Украину на три года из-за того, что я была в Крыму. После того как запрет завершился, я решилась поехать и навестить своих друзей. Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Допрашивали больше 3 часов. С первых минут на меня давили. Все время говорили со мной на украинском, зная, что я не говорю на этом языке", - рассказывает Ионова.

По словам Глюкозы, пограничники якобы добивались, чтобы она признала, что Крым принадлежит Украине.

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Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину. Она незаконно посещала оккупированный Крым, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Артистка прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.