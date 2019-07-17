Даша Астафьева засветила пышный бюст в сети

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенными снимками, на которых засветила пышную грудь.
Серию фото звезда разместила в Instagram.
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На снимках Астафьева позировала в боди оливкового цвета, который эффектно подчеркивал аппетитные формы знаменитости. Образ завершал натуральный макияж и элегантная укладка.
Поклонники Астафьевой засыпали ее комплиментами в комментариях.
"Спасибо, что сохранила натуральную красоту и индивидуальность", "Воплощение женственности", "У вас столько сексуальности, что хватит на всю планету", "Словно картина".
Недавно певица Даша Астафьева приняла участие в съемках концептуальных короткометражек.
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