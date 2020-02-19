Даша Астафьева заинтриговала интимным фото с женщиной

Актриса и певица 35-летняя Даша Астафьева поделилась фотографиями, из которых можно узнать, как и с кем женщина проводит свое свободное время.

Откровенными снимками со спа-салона знаменитость поделилась на странице в Instagram.

Автор: instagram.com/da_astafieva/ Подписчикам понравилась горячая парочка

Астафьева на фото нежится в бирюзовой воде бассейна вместе с подругой фотографиней 31-летней Софией Плакидюк.

Такую же фотографию из центра "Edem Resort Medical & Spa" София публиковала неделей ранее.

"В такой компании все дни автоматически становятся ясными, а мрачные, сами знаете", - подписала фото Даша.

"Немедленно повторить", - написала в комментариях подруга.

Подписчикам понравилась горячая парочка.

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"Эталон женской красоты - это вы Даша", "Кицюня", "Нельзя такие фотки выставлять. Я покой потерял. Уже и днем ​​спать не могу", "Как можно быть такой божественной. Сейчас умру от зависти", - прокомментировали фоловеры.

Фотомодель 34-летняя Даша Астафьева снялась в новой провокационной фотосессии. Откровенными снимками знаменитость поделилась на странице в Instagram. На снимках Даша позирует в самых колготках в сеточку с высокой посадкой. Грудь едва прикрывает бюстгальтер в виде ожерелья. Необычный образ дополняет накидка из рукавов-фонариков.