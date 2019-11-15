В колготках, но без трусов. Астафьева снялась в новой фотосессии

Фотомодель 34-летняя Даша Астафьева снялась в новой провокационной фотосессии. Откровенными снимками знаменитость поделилась на странице в Instagram.
На снимках Даша позирует в самых колготках в сеточку с высокой посадкой. Грудь едва прикрывает бюстгальтер в виде ожерелья. Необычный образ дополняет накидка из рукавов-фонариков.
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Глаза модель прикрыла солнечными "кошачьими" очками со стразами.
Автором фотосессии стала Дана Дубовая.
В прошлом месяце Астафьева рассказала, почему раздевается на камеру. Свой текст подтвердила откровенной фотосессией в прозрачном плаще на голое тело.
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