В колготках, но без трусов. Астафьева снялась в новой фотосессии

Фотомодель 34-летняя Даша Астафьева снялась в новой провокационной фотосессии. Откровенными снимками знаменитость поделилась на странице в Instagram.

На снимках Даша позирует в самых колготках в сеточку с высокой посадкой. Грудь едва прикрывает бюстгальтер в виде ожерелья. Необычный образ дополняет накидка из рукавов-фонариков.

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Глаза модель прикрыла солнечными "кошачьими" очками со стразами.

Астафьева выиграла титул Playmate of the Month журнала «Playboy» в 2009 году. Фото: Instagram

Автором фотосессии стала Дана Дубовая.

В прошлом месяце Астафьева рассказала, почему раздевается на камеру. Свой текст подтвердила откровенной фотосессией в прозрачном плаще на голое тело.