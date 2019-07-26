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пятница, 26 июля 2019 22:45

Даша Астафьева выпустила сексуальное видео на новую песню
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Даша Астафьева выпустила лирик-видео на песню «Основной инстинкт»
Фото: пресс-служба
Даша Астафьева выпустила лирик-видео на песню «Основной инстинкт»
Даша Астафьева выпустила лирик-видео на песню «Основной инстинкт»

Модель и певица Даша Астафьева выпустила лирик-видео на песню "Основной инстинкт", которая вышла недавно.

Видео непохоже на предыдущие работы Даши: неоновый урбан, вдохновленный эстетикой Гаспара Ноэ, рваные кадры и пленочная нечеткость. Здесь мы смотрим на героиню фильмов 1970-х, вышедшею из недр итальянской классики и уверенно взошедшею прямиком на подиум.

Режиссером клипа стал молодой фешн-экспериментатор — Иван Колпак. В роли оператора-постановщика выступил фотограф Ярослав Бугаёв, известный своим сотрудничеством с топовыми украинскими дизайнерами.

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"Все это пришло еще во время первой встречи, наше сотрудничество — это синергия, единый вайб, который удалось словить и запечатлеть", - рассказывает режиссер.

Даша Астафьева уже не в первый раз привлекает молодые команды к работе над своими проектами и, как признается сама певица, ей нравится их особый нерв и свежий, "незамыленный" взгляд на привычные вещи.

"Так сложилось, что за время работы над этим лирик-видео я познакомилась и посотрудничала со всеми, кто был у меня "в планах". Уже становится нормой то, что я полностью доверяюсь таланту молодежи и ни капли не жалею об этом. Так случилось и с командой Ивана Колпака. За время съемок и даже после них мы прожили незабываемое моменты и эмоции", - прокомментировала Астафьева.

Недавно певица поделилась с поклонниками откровенными снимками, на которых засветила пышную грудь. Серию фото звезда разместила в Instagram.

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