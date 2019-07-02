Даша Астафьева стояла в очереди за киевской перепичкой

Фото: @da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева участвовала в съемках концептуальных короткометражек.

Одно из таких видео звезда запостила в Instagram.

В ролике Астафьева стоит в очереди к "Киевской перепичке" и декламирует стихотворение.

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Знаменитость одета в стиле 1960-х годов. На ее губах яркая красная помада, волосы прикрыты шляпкой с вуалью. В руках певица держала чемодан.

В конце видео Астафьева начинает есть перепичку.

Пользователи сети начали активно комментировать публикацию.

"Даша, ну я же на диете", "перепичку нельзя красивым", "гениально в твоем исполнении", "так волшебно читаете стихи", "мурашки по коже начали бегать", "это все было ради перепички?", "от перепички люди сходят с ума".

Певица Даша Астафьева снялась в изящной фотосессии на столичной станции метро Теремки.