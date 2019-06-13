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четверг, 13 июня 2019 14:17

Даша Астафьева сделала загадочные фото в столичном метро

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Даша Астафьева сделала загадочные фото в столичном метро
Даша Астафьева фотографировалась с киевлянами в метро. Фото: ХОЧУ.ua

Популярная певица и актриса Даша Астафьева снялась в изящной фотосессии на столичной станции метро "Теремки".

На кадрах она позирует в скромном белом платье в горошек SL Ira с оригинальным ремнем-баской. Ретро-образ певица дополнила туфлями, подобранными под стиль и скромным макияжем с акцентом на красные губы. Соответствующие снимки опубликовала в Instagram.

Даша Астафьева не ограничилось фото на платформе и покаталась в подземке. Там позировала рядом с киевлянами, которые, вероятно, не узнали зажигательную брюнетку.

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"Метрополитен днем ​​и метрополитен ночью - два разных человека", - прокомментировала фотосессию певица.

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Метрополитен Днем и метрополитен Ночью - два разных человека))

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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11.06 спасибо "Тайный мой продакшн" #нувыпоняли

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Подскажите наступну станцию) #спасибмоемутайномупродакшну

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Украинская певица Тина Кароль поделилась серией соблазнительных снимков в сети. Артистка сменила несколько образов. На одном снимке Кароль позировала в элегантном черном платье и игриво демонстрировала стройные ноги.

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