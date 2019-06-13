Даша Астафьева сделала загадочные фото в столичном метро

Популярная певица и актриса Даша Астафьева снялась в изящной фотосессии на столичной станции метро "Теремки".
На кадрах она позирует в скромном белом платье в горошек SL Ira с оригинальным ремнем-баской. Ретро-образ певица дополнила туфлями, подобранными под стиль и скромным макияжем с акцентом на красные губы. Соответствующие снимки опубликовала в Instagram.
Даша Астафьева не ограничилось фото на платформе и покаталась в подземке. Там позировала рядом с киевлянами, которые, вероятно, не узнали зажигательную брюнетку.
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"Метрополитен днем и метрополитен ночью - два разных человека", - прокомментировала фотосессию певица.
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Метрополитен Днем и метрополитен Ночью - два разных человека))
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