Даша Астафьева сделала загадочные фото в столичном метро

Даша Астафьева фотографировалась с киевлянами в метро. Фото: ХОЧУ.ua

Популярная певица и актриса Даша Астафьева снялась в изящной фотосессии на столичной станции метро "Теремки".

На кадрах она позирует в скромном белом платье в горошек SL Ira с оригинальным ремнем-баской. Ретро-образ певица дополнила туфлями, подобранными под стиль и скромным макияжем с акцентом на красные губы. Соответствующие снимки опубликовала в Instagram.

Даша Астафьева не ограничилось фото на платформе и покаталась в подземке. Там позировала рядом с киевлянами, которые, вероятно, не узнали зажигательную брюнетку.

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"Метрополитен днем ​​и метрополитен ночью - два разных человека", - прокомментировала фотосессию певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Метрополитен Днем и метрополитен Ночью - два разных человека)) Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 12 Июн 2019 в 12:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11.06 спасибо "Тайный мой продакшн" #нувыпоняли Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 12 Июн 2019 в 12:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Подскажите наступну станцию) #спасибмоемутайномупродакшну Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 12 Июн 2019 в 12:24 PDT

Украинская певица Тина Кароль поделилась серией соблазнительных снимков в сети. Артистка сменила несколько образов. На одном снимке Кароль позировала в элегантном черном платье и игриво демонстрировала стройные ноги.