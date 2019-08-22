Даша Астафьева позировала с собаками в постели

Модель Даша Астафьева снялась в новой романтической фотосессии. Автором черно-белой съемки стала Марианна Шафро.
На фотографиях знаменитость позирует в белой рубашке без бюстгальтера. На некоторых кадрах к Астафьевой присоединились ее собаки - пес по кличке Чичико японской породы шиба-ину и щенок, который недавно появился у певицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глубокое декольте и тугой корсет: Даша Астафьева заигрывала с гипсовым бюстом
На одном фото Даша позировала в объятиях возлюбленного Артема.
Аргентинская модель 25-летняя Джорджина Родригес, девушка футболиста Криштиану Роналду, приняла участие в соблазнительной рекламной кампании для бренда белья Yamamay.
Комментарии