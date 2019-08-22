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четверг, 22 августа 2019 11:35

Даша Астафьева позировала с собаками в постели
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Фото: Мариана Шафро

Модель Даша Астафьева снялась в новой романтической фотосессии. Автором черно-белой съемки стала Марианна Шафро.

На фотографиях знаменитость позирует в белой рубашке без бюстгальтера. На некоторых кадрах к Астафьевой присоединились ее собаки - пес по кличке Чичико японской породы шиба-ину и щенок, который недавно появился у певицы.

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На одном фото Даша позировала в объятиях возлюбленного Артема.

Аргентинская модель 25-летняя Джорджина Родригес, девушка футболиста Криштиану Роналду, приняла участие в соблазнительной рекламной кампании для бренда белья Yamamay.

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