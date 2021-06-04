 
Ексклюзивы
1/5
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 126
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 648
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 432
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 234
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 387
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 270
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 405
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 567
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 783
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2 Просмотров: 423
Фото
Все фото
4
4
4
7
5
Даша Астафьева появилась в роскошном пляжном образе
Даша Астафьева появилась в роскошном пляжном образе
Жена Дмитрия Ступки показалась без фотошопа и макияжа
Жена Дмитрия Ступки показалась без фотошопа и макияжа
Ассия Ахат отмечает 56-летие в бикини
Ассия Ахат отмечает 56-летие в бикини
Жена Виктора Павлика показала, какую детскую подготовила для сына
Жена Виктора Павлика показала, какую детскую подготовила для сына
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Видео
Все видео
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Никитюк в крошечном бикини пыталась оседлала лошадь
Никитюк в крошечном бикини пыталась оседлала лошадь
"Раздетая" Лорак соблазнила фотографа и исчезла в океане
"Раздетая" Лорак соблазнила фотографа и исчезла в океане
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 270
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 387
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 828
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2025
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 558
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 432
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 09:41

Даша Астафьева появилась в роскошном пляжном образе
4

  Комментировать

Даша Астафьева поражает поклонников новыми фотографиями
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева поражает поклонников новыми фотографиями
Даша Астафьева поражает поклонников новыми фотографиями
Даша Астафьева поражает поклонников новыми фотографиями

Украинская певица и модель 35-летняя Даша Астафьева снова радует поклонников новой порцией интересных фотографий.

В Instagram звезда опубликовала фотографии, на которых появилась в пляжном образе, демонстрируя длинные ноги. Астафьева позировала на берегу моря в сплошном купальнике коричневого цвета в черный горошек и солнцезащитных очках. Сдержанности образу добавляет прическа - певица собрала волосы в пучок сзади.

Фанаты не поскупились на множество комплиментов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ассия Ахат отмечает 56-летие в бикини

Певица и модель Даша Астафьева взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента. В Instagram звезда опубликовала фотографии, на которых предстала в черных трусиках с высокой посадкой и сетчатом топе без бюстгальтера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Даша Астафьева появилась в роскошном пляжном образе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 9902
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7542
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4392
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 4167
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 3915
Знаменитости
"Совсем не узнать": поклонники раскритиковали гламурный образ Никитюк
"Совсем не узнать": поклонники раскритиковали гламурный образ Никитюк Просмотров: 270
Жена Дмитрия Ступки показалась без фотошопа и макияжа
Жена Дмитрия Ступки показалась без фотошопа и макияжа
4
 Просмотров: 1962
Ассия Ахат отмечает 56-летие в бикини
Ассия Ахат отмечает 56-летие в бикини
4
 Просмотров: 2079
Комик на летних каникулах разгружал шлак за 35 грн
Комик на летних каникулах разгружал шлак за 35 грн Просмотров: 63
Жена Виктора Павлика показала, какую детскую подготовила для сына
Жена Виктора Павлика показала, какую детскую подготовила для сына
7
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 43123
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть