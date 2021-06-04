Даша Астафьева появилась в роскошном пляжном образе

Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель 35-летняя Даша Астафьева снова радует поклонников новой порцией интересных фотографий.

В Instagram звезда опубликовала фотографии, на которых появилась в пляжном образе, демонстрируя длинные ноги. Астафьева позировала на берегу моря в сплошном купальнике коричневого цвета в черный горошек и солнцезащитных очках. Сдержанности образу добавляет прическа - певица собрала волосы в пучок сзади.

Фанаты не поскупились на множество комплиментов.

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Певица и модель Даша Астафьева взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента. В Instagram звезда опубликовала фотографии, на которых предстала в черных трусиках с высокой посадкой и сетчатом топе без бюстгальтера.