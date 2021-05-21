Даша Астафьева едва прикрыла пышную грудь руками

Певица и модель 35-летняя Даша Астафьева взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента.

В Instagram звезда опубликовала фотографии, на которых предстала в черных трусиках с высокой посадкой и сетчатом топе без бюстгальтера. Артистка в который раз засветила пышную обнаженную грудь, которую прикрывала руками.

Фото: instagram.com/da_astafieva

"Не было печали, просто не приходит лето", - написала она под фото.

Черно-белые снимки лишь подчеркнули сочность прелестей певицы.

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Недавно Даша Астафьева устроила фотосет в роскошном вечернем образе. На черно-белых фотографиях на ней было черное блестящее платье с обнаженной спиной, что идеально сидело на ее фигуре. Главный акцент в аутфите был на сексуальном декольте.