Даша Астафьева засветила сосок в сверхглубоком декольте

Украинская певица и модель 35-летняя Даша Астафьева взбудоражила воображение пользователей новой порцией пикантного контента.

Звезда устроила фотосет в роскошном вечернем образе. На черно-белых фотографиях на ней было черное блестящее платье с обнаженной спиной, которое идеально сидело на ее фигуре. Главный акцент в аутфите был на сексуальном декольте Даши. На одном из кадров звезда засветила сосок.

Автор: іnstagram.com/da_astafieva Даша Астафьева устроила фотосет в роскошном вечернем образе. И на одном из кадров засветила сосок

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Впрочем, в заметке артистка призналась, что устала.

Автор: іnstagram.com/da_astafieva Черное блестящее платье с обнаженной спиной идеально сидело на фигуре звезды

"У пианино нет неправильных нот. Просто некоторые из них устали. Как я сейчас", - написала она.

Обеспокоенные подписчики поддержали звезду и порадовали ее комплиментами.

Первая фотосъемка в стиле ню украинской актрисы, певицы и модели Даши Астафьевой состоялась в 17-18 лет. Самый большой гонорар, который ей предлагали за то, чтобы "выкупить" у продюсера, составил $ 2,5 млн. По словам артистки, самая высокооплачиваемая съемка, в которой она участвовала, не была обнаженной.