Даша Астафьева поделилась "горячим" фото

Певица и модель 35-летняя Даша Астафьева заинтересовала новой фотографию.
Фото звезда разместила на своей странице в Instagram.
На снимке Астафьева позирует в колготках-сеточках и кажется, будто совсем без белья.
Поклонники модели оценили ее "горячий" образ.
"Была уверена, что это Рианна", - написала одна из подписчиц под снимком.
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Гимнастка и победительница шоу "Холостяк-10" 24-летняя Дарья Ульянова опубликовала откровенные фото из отпуска в Instagram. Она отдыхает в Одессе. Женщина сексуально позирует в черном бикини на яхте, хвастаясь пышными ягодицами.
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