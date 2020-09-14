Даша Астафьева поделилась "горячим" фото

Фото: Іnstagram.com/da_astafieva

Певица и модель 35-летняя Даша Астафьева заинтересовала новой фотографию.

Фото звезда разместила на своей странице в Instagram.

На снимке Астафьева позирует в колготках-сеточках и кажется, будто совсем без белья.

Поклонники модели оценили ее "горячий" образ.

"Была уверена, что это Рианна", - написала одна из подписчиц под снимком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Едва грудь не выскочила: секс-звезда Астафьева показала в сети эротические фото

Гимнастка и победительница шоу "Холостяк-10" 24-летняя Дарья Ульянова опубликовала откровенные фото из отпуска в Instagram. Она отдыхает в Одессе. Женщина сексуально позирует в черном бикини на яхте, хвастаясь пышными ягодицами.