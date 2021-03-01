"Дарит вдохновение". Украинская артистка показала яркие весенние образы

Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Артистка Navka поделилась весенними образами. Она рассказала о вдохновении и нарядах для этого времени года.

Певица отметила, что ее сценический псевдоним и весна связаны между собой.

"В украинской культуре еще издавна считалось, что Навки (нимфы) приходят с весной, когда жизнь только зарождается. Пение птиц, теплый ветерок, лучи солнца попадают на твое лицо - все это вдохновляет тебя на новые свершения, эмоции и ощущения. Когда я не в Киеве, я обожаю рано утром просыпаться под пение птиц, сообщают о приходе весны. мне кажется, что моя энергия весной никогда не заканчивается, потому что мне всегда есть чем зарядиться и насладиться", - сказала она.

Также назвала свою ассоциацию с весной.

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"Это яркие и легкие платья, которые являются символом для меня. Моя коллекция аутентичных платьев пополняется новыми фасонами почти каждый месяц. Когда я вижу бренды этно-одежды, меня не остановить. Сегодня можно изысканно сочетать вышиванку с современными casual вещами", - добавила исполнительница.

Автор проекта "Україна в піснях" и певица Navka выпустила трек "Стати Святим Миколаєм". Приятные воспоминания и благозвучные песни детей вдохновили Navka на написание трека, который будет нести в себе атмосферу праздника.