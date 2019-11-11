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понедельник, 11 ноября 2019 16:23

Данилко чуть не умер на сценической площадке

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Данилко чуть не умер на сценической площадке
Сердючка едва не умерла. Фото: rubryka.com

Во время съемок новогоднего концерта чуть не умер артист Андрей Данилко - схватило сердце.

Ему стало плохо за час до выступления, написали в Clutch.

Инцидент произошел 4 ноября, снимали шоу "Привет, 20-е!". Внезапно артисту, который как раз находился в сценическом образе Верки Сердючки, стало плохо - он побледнел, не мог разговаривать. Однако от съемок не отказался.

После каждого выступления Андрей переодевался, и каждый раз его костюмы были пропитаны потом. После съемок артист заперся в гримерке и не выходил.

Как указали его друзья, артист пережил блокаду сердца, а спасли его с помощью инъекций.

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Российская бизнесвумен Стелла Аминова в минувшие выходные отпраздновала 40-летие в имении DOLCE & GABBANA в Милане.

В Instagram появился видео-отчет с шумной вечеринки.

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