Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с "Голоса страны"

Режиссером и продюсером видеоработы стал исполнитель. Фото: instagram.com/danbalan

Молдавский артист Дан Балан выпустил видео к песне "Дышат о любви". О выходе клипа сообщил в Instagram. Работу опубликовали на официальном YouTube-канале звезды.

В съемках клипа вместе с певцом приняла участие финалистка шоу "Голос країни-10" Индира Едильбаева. Она была в команде Дана Балана.

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Режиссером и продюсером видеоработы стал исполнитель. В клипе Балан и Едильбаева оказались на одной из планет в космосе. Пара чувственно и синхронно движется.

Дан Балан и Оксана Муха показали совместную работу. Клип создан из кусочков авторского проекта певца "Всё прощать". Замысел был побудить людей лицом к лицу встретиться с теми, с кем в свое время не нашли общий язык. Один из куплетов песни Дан спел на молдавском языке.