Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с "Голоса страны"

 
Ексклюзивы
1/5
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
1 Просмотров: 621
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 225
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 837
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 999
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 711
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1692
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 738
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 369
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2574
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 585
Фото
Все фото
14
8
4
3
6
Американка блеснула аппетитными ягодицами в колготках на голое тело
Американка блеснула аппетитными ягодицами в колготках на голое тело
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Дженнифер Лопес поразила эффектным образом на инаугурации Байдена
Дженнифер Лопес поразила эффектным образом на инаугурации Байдена
Внучка Ротару впервые показала фото с бойфрендом
Внучка Ротару впервые показала фото с бойфрендом
Сестра Ким Кардашьян похвасталась стройностью в мини-бикини
Сестра Ким Кардашьян похвасталась стройностью в мини-бикини
Видео
Все видео
Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с "Голоса страны"
Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с "Голоса страны"
Украинский артист создал песню вместе с битмейкером Великобритании
Украинский артист создал песню вместе с битмейкером Великобритании
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 837
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 477
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 189
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 738
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2790
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 45
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
пятница, 22 января 2021 17:53

Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с "Голоса страны"

  Комментировать
Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с &quot;Голоса страны&quot;
Режиссером и продюсером видеоработы стал исполнитель. Фото: instagram.com/danbalan

Молдавский артист Дан Балан выпустил видео к песне "Дышат о любви". О выходе клипа сообщил в Instagram. Работу опубликовали на официальном YouTube-канале звезды.

В съемках клипа вместе с певцом приняла участие финалистка шоу "Голос країни-10" Индира Едильбаева. Она была в команде Дана Балана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В защитных костюмах на Щекавице: группа Go-A презентовала новый клип

Режиссером и продюсером видеоработы стал исполнитель. В клипе Балан и Едильбаева оказались на одной из планет в космосе. Пара чувственно и синхронно движется.

Дан Балан и Оксана Муха показали совместную работу. Клип создан из кусочков авторского проекта певца "Всё прощать". Замысел был побудить людей лицом к лицу встретиться с теми, с кем в свое время не нашли общий язык. Один из куплетов песни Дан спел на молдавском языке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с "Голоса страны"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства

Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd

Началось восстание против русской власти

Офицер совершил покушение на главу государства

Бандере дали звание Герой Украины

Умерла королека

Акт Злуки: осуществились мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 14319
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 14022
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 13860
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 12249
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 11052
Знаменитости
Украинский артист создал песню вместе с битмейкером Великобритании
Украинский артист создал песню вместе с битмейкером Великобритании
 Просмотров: 36
"Мои стихи, Твои ноты". Пивоваров выпустил свою первую мобильную игру
"Мои стихи, Твои ноты". Пивоваров выпустил свою первую мобильную игру Просмотров: 9
Украину объединит виртуальная "Цепь Соборности": Джамала уже присоединилась
Украину объединит виртуальная "Цепь Соборности": Джамала уже присоединилась Просмотров: 99
Американка блеснула аппетитными ягодицами в колготках на голое тело
Американка блеснула аппетитными ягодицами в колготках на голое тело
14
 Просмотров: 4878
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт Просмотров: 3150
Больше всего комментируют
4
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
1
"Завтра придет другое правительство и скажет: нет, все что они делали - неправильно"
Голосов: 42317
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть