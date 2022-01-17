Цымбалюк назвал причину разрыва с первой женой: "Тянуло к другим"

Звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк рассказал о разводе с первой женой Ангелиной. Они учились вместе в университете. Встречались до свадьбы два года. Через полтора года после женитьбы расстались.

По словам актера, одной из причин такого решения было то, что он "вообще не нагулялся". Добавил в программе "Мой секрет", что даже не делал предложения сокурснице.

"Я понял, что вообще не нагулялся, это не мой человек и мы, пожалуй, поторопились. Сейчас не помню тот день, как это все произошло. Но в каком-то разговоре о свадьбе Ангелине это было, пожалуй, нужнее", - объяснил мужчина.

Автор: instagram.com/taras.tsymbaliuk Звезда сериала "Крипосна" Тарас Цымбалюк рассказал о разводе с первой женой Ангелиной

Еще одним фактором, как утверждает Цымбалюк, стало то, что к тому времени он начал "более-менее зарабатывать".

"Ангелина с матерью два года жили в квартире без ремонта. Сделал им полностью ремонт. Тут приехала ее баба и говорит: "Ну, Тарас, ты уже здесь ремонт сделал". И моя мама говорит: "Чего ты себе квартиру не купил? Зачем чужим людям ремонт сделал? Женись тогда". Я походил с этими мыслями, и мы поженились", - рассказал он.

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Актер отметил, что не может назвать эти отношения любовью. Уверен, что паре нужна была поддержка друг друга, потому что они "были жертвами после неудачных предыдущих отношений".

"Мы были совершенно разными. Меня тянуло к другим женщинам, я не чувствовал себя мужчиной и главой семьи. Я понимал, что это вообще не моя девушка. Матери постоянно говорили нам, что делать. Все было не туда", - вспомнил Цымбалюк.

Через несколько месяцев после свадьбы он понял, что сделал это зря. Не хотел ночевать дома, поэтому неделю мог жить у сестры. Первым заговорил о разводе именно Цымбалюк. Ангелина предложила пожить отдельно какое-то время. Но после того, как супруги разъехались, то и больше не сошлись.

Автор: instagram.com/taras.tsymbaliuk Первым заговорил о разводе именно Цымбалюк

Также актер поделился, что его экс-жена сейчас живет за океаном. Ангелина мечтала об этом. Билет туда ей оплатил Цымбалюк.

"У нее скоро свадьба, нашла там любовь. Они занимаются ресторанным бизнесом. Мне рассказывает сестра, мы не общаемся", - отметил он.

Цымбалюк летом женился на визажистке Тине. Пара сыграла свадьбу в Карпатах. А сейчас возлюбленные наслаждаются отдыхом в Кении.