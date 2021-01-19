"Чувство юмора у него от меня": актер "Варьяты-шоу" рассказал, как воспитывает первенца

Актер Владимир Жогло рассказал, как проходят его будни в роли отца. Он отметил, что наслаждается этим периодом и у них с женой нет разграниченных обязанностей по воспитанию ребенка.

"Грудное вскармливание не считается. Для меня нет ничего сложного и непосильного. Сейчас у Остапа стандартный график новорожденного: сон, грудь, купание, массаж-зарядка и сон. Конечно, если животик не беспокоит", - подчеркнул актер "Вар'яти-шоу", что показыет "Новий канал".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Жогло рассказал о сыне

Жогло рассказал, что его сын с каждым днем ​​больше интересуется окружающим миром, растет и смеется.

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"Чувство юмора у него от меня. Остап уже старается что-то говорить нам на своем детском языке. Кстати, он мелодичнее, чем итальянский. Признаюсь: нет большего счастья, чем ежедневно быть рядом с этим малым исследователем. И еще подробности: мы уже ждем появление зубов", - добавил актер.

Жена актера "Вар'яти-шоу" Владимира Жогло Ирина в социальных сетях опубликовала поздравления первенцу с Днем сына и впервые показала его фото. Женщина поделилась с подписчиками трогательным письмом, который адресован 2-месячному сыну Остапу.